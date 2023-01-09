إيران تعلن اتخاذ "إجراءات لازمة" بعد استخدام العراق تسمية "الخليج العربي" عوضا عن "الفارسي"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الايرانية، يوم الاثنين، عن اتخاذ ما وصفتها "إجراءات لازمة" بعد استخدام العراق تسمية "الخليج العربي" عوضا عن "الفارسي".

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، إن طهران اتخذت الإجراءات اللازمة بخصوص واقعة استخدام تسمية "الخليج العربي" عوضا عن "الفارسي" من قبل العراق.

وأوضح كنعاني، أن "الجهاز الدبلوماسي أقدم على رد فعل فوري تجاه الأمر.. والخليج الفارسي يبقى الخليج الفارسي وأي موقف رياضي أو مواقف أخرى لا تغير هذا الواقع التاريخي" وفق تعبيره.

وأمس الأحد، هاجم البرلمان الإيراني، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بلغة بدت "استعلائية" وذلك على خلفية تصريحات بشأن بطولة كأس الخليج بنسختها الـ25 التي تستضيفها البصرة، وذكرا فيها مفردة "الخليج العربي" والتي تعترض عليها إيران بشدة.

ورد التيار الصدري، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، مساء اليوم الأحد، على مطالبة البرلمان الإيراني زعيم التيار بالاعتذار بعد تغريدته بشأن مفردة "الخليج العربي".

واعترض الاتحاد الإيراني لكرة القدم، على تسمية البطولة باسم "الخليج العربي" بدلاً من "الخليج الفارسي"، كما قدم مذكرة احتجاج إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بهذا الخصوص.

ويرى خبراء كرويون عراقيون، أن هذا الأمر الذي برز خلال الأوان الأخير، على الساحة الكروية، قد يؤثر سلباً على بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الـ25 التي تحتضنها البصرة، وانسيابية البطولة، وحذروا من الانتقال إلى حلبة سياسية ينزع الجوهر الإيجابي للبطولة.