إيران تعلن اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للانتخابات

شفق نيوز / أعلن وزير الأمن الإيراني، محمود علوي، عن اتخاذ التمهيدات والتدابير الأمنية اللازمة للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 حزيران الحالي.

وقال علوي في تصريح للصحفيين أمس الجمعة، إن "هناك تنسيقا كاملا بين جميع القوى الأمنية والاستخبارية والقضائية والعسكرية والسياسية لإجراء الانتخابات، ولم تتم مشاهدة أي حالة مناهضة للأمن في البلاد لغاية الآن".

وأضاف أن "جهود المسؤولين الأمنيين والقضائيين والعسكريين والسياسيين تهدف إلى اقامة انتخابات حماسية وسليمة ومن دون أحداث جانبية وبمشاركة شعبية واسعة".

وأكد علوي، أن "المشاركة الشعبية القصوى في الانتخابات القادمة تجسد اقتدار ووفاء الشعب للجمهورية الاسلامية وتعزز قدرة البلاد على الصعيد الدولي".

ولفت إلى أن "المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات من شأنها أن تبث اليأس لدى الأعداء وترسخ عزة ورفعة البلاد".