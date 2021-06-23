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إيران تعلق على حجب المواقع: واشنطن تقيّد حرية التعبير

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-23T07:20:29+0000
إيران تعلق على حجب المواقع: واشنطن تقيّد حرية التعبير

شفق نيوز/ قال مسؤول إيراني بالأمم المتحدة، الأربعاء، إن بلاده تتابع قضية حظر ومصادرة نطاق "Domain" عدد من المواقع الإخبارية الإيرانية وأخرى لأحزاب وفصائل عراقية ويمنية ولبنانية مقربة من طهران.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤول في البعثة الإيرانية بالأمم المتحدة لم تكشف عن هويته، أن "بلاده سنتابع قضية حظر المواقع الإيرانية من خلال القنوات القانونية"، متهما الولايات المتحدة بالعمل على تقييد حرية التعبير.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية حجب 33 موقعا على شبكة الإنترنت تابعة لـ "هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني" التي تمولها الحكومة الإيرانية، وثلاثة مواقع تابعة لكتائب حزب الله العراقي المدعومة من إيران، وكذلك "المسيرة نت" التابعة للحوثيين.

وشمل قرار الحجب عشرات المواقع الإخبارية التابعة لقنوات فضائية عراقية ولبنانية ويمنية تمولها إيران تحت مسمى "محور المقاومة".

ومن بين القنوات الإيرانية التي تمت مصادرة نطاقها قناة "العالم" الإخبارية الناطقة باللغة العربية، وقناة "برس تي في" الناطقة بالإنجليزية.

من جهة أخرى، نقلت هيئة الإذاعة الأمريكية الناطقة باللغة الفارسية، عن مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي قوله إن "الحظر استهدف نطاقات مواقع متعلقة بإيران".

فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للإذاعة الفارسية، إن وزارة العدل الأمريكية ستقدم مزيدا من التفاصيل.

وعند دخول هذه المواقع الإلكترونية، تظهر لك صورة تؤكد أن هذا الإجراء قد تم تنفيذه من قبل إدارتين تابعتين لوزارة التجارة الأمريكية والشرطة الفيدرالية الأمريكية، مستشهدين بعدة حالات من القانون الجنائي الأمريكي.

وبموجب أحد القوانين المذكورة في البيان، يتمتع رئيس الولايات المتحدة بسلطة التعامل مع أي تهديد غير عادي للأمن القومي والاقتصاد والسياسة الخارجية، مصدره كله أو جزء كبير منه من الولايات المتحدة.

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