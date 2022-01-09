إيران تعلق على اغتيال أساتذة عراقيين وتشير لقرب إنشاء قنصلية في إيلام

شفق نيوز / أعلن محافظ إيلام الإيرانية، حسن بهرام نيا، يوم الأحد، عن اتفاق مع العراق، على انشاء قنصلية في المحافظة، فيما علق على عمليات الاغتيال التي تعرض لها أساتذة عراقيين بالقول "العراق وإيران يواجهان أعداء مشتركين".

وجاء ذلك خلال لقاء جرى بين محافظ إيلام، ورئيس جامعة واسط، والوفد المرافق له.

وأوضح بهرام نيا، أن "هذا القرار يأتي في سياق الجهود الهادفة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين البلدين"، مشيراً إلى أن "إيران تحتل المرتبة السادسة عشرة عالمياً في مجال إنتاج العلم، الامر الذي يتيح فرص التعامل العلمي بين محافظتي إيلام وواسط".

ولفت إلى أن "البلدين الصديقين والمسلمين (إيران والعراق) يواجهان أعداء مشتركين والدليل على ذلك مجازر القتل التي طالت خلال السنوات الأخيرة أكثر من 500 طالب وأستاذ جامعي في العراق، وأيضا اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين".

ودعا محافظ إيلام، المستثمرين العراقيين إلى "تعزيز نشاطاتهم الاقتصادية في هذه المحافظة الإيرانية"، فيما حث المسؤولين في إيران والعراق على "تطوير الأسواق الحدودية (جنكولة، جيلات، وشهابي، كون ذلك يسهم في تفعيل الطاقات لدى هاتين المحافظتين".