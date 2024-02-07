إيران تعزز أمن حدودها مع العراق بمعدات بصرية ذكية

شفق نيوز/ أكد حرس الحدود الإيراني، يوم الأربعاء، أن قواته تقوم بدبلوماسية لحظية ومطمئنة مع البلد الشقيق والصديق والجار العراق، بما يوفر الأمن المستديم للحدود".

وقال قائد قوات حرس الحدود التابعة لقوى الأمن الداخلي الإيراني العميد أحمد علي كودرزي، إن "حرس حدود محافظة كرمانشاه وأفواج الحدود في هذه المحافظة المهمة، بما في ذلك قصر شيرين وسومار وثلاث باباجاني وباوه، يقومون بدبلوماسية لحظية ومطمئنة مع البلد الشقيق والصديق والجار العراق، بما يوفر الأمن المستديم للحدود".

وأضاف كودرزي: "كان لنا اليوم اجتماع تكتيكي وعملاني في المنطقة العامة لقصر شيرين مع قادة الأفواج التابعة بما في ذلك محافظات كرمنشاه وخوزستان وإيلام وكوردستان وأذربيجان الغربية وحرس الحدود لهذه المحافظات للبحث في المكافحة بلا هوادة للمهربين المسلحين، وخاصة الجماعات الشريرة في المنطقة، وتوصلنا إلى نتائج إيجابية ومطلوبة للسيطرة الاستخبارية اللازمة في الحدود الشمالية الغربية والغربية والجنوبية الغربية للبلاد".

وأكد اتخاذ القرارات اللازمة في مجالات التدريب وتوفير المعدات البصرية والإلكترونية الجديدة، وخاصة الأجهزة الحدودية الذكية والإمكانيات التي يحتاجها حرس الحدود في البلاد.

وأشار قائد قوات حرس الحدود، إلى اتخاذ تدابير فعالة ومؤثرة فيما يتعلق بإمدادات المياه والكهرباء والغاز وبناء المرافق المناسبة والمجمعات التعليمية وجعل البيئة الخدمية مناسبة في الوحدات الحدودية للزملاء المتواجدين على الحدود على مدار الساعة وذلك من اجل تحسين القدرة العملياتية للزملاء في النقاط الحدودية والظروف الجبلية القاسية والحفاظ على الاقتدار أكثر مما كان عليه في الماضي.