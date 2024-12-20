إيران تعزز قدرات قواتها البحرية باسلحة ومعدات تُعد "مفاجأة للأعداء"

شفق نيوز/ أعلن قائد البحرية الاستراتيجية لإيران، الادميرال شهرام إيراني، يوم الجمعة، إضافة عوامات متطورة ومعقدة للغاية وأسلحة خاصة محلية الصنع إلى أسطول هذه القوة، مضيفا أن "هذه القدرات الجديدة من الأسلحة والمعدات تعد مفاجأة بالنسبة للأعداء".

ونقلت وسائل اعلام ايرانية عن شهرام إيراني في مقابلة صحفية، إضافة عوامات متطورة للغاية وأسلحة خاصة لهذه القوة، مردفا بالقول إن "هذه الالحاقات تشمل مخالف المجالات السطحية والطائرات المأهولة وغير المأهولة، والصاروخية"، مؤكدا بانه "ليس لدى الأعداء أدنى فكرة حول قدرات وإمكانيات هذه القطع الجديد التي زودت بجيل جديد من التقنيات والأسلحة المرموقة و الرادعة".

وتابع : "ستكون المنظومات الصاروخية التي ضمت حديثا الى سلاح البحر الايراني، بمديات متطورة جدا، وعلى صعيد المنظومات الموجهة والمسيرة، تتميز هذه القطع بمدايات بعيدة جداً، وبما يتجاوز ألفي كيلومتر، الجوية منها والسطحية وتحت السطحية".

وأشار قائد البحرية الايرانية، الى ان "الاجراءات متواصلة من قبل الجهات المعنية لتتم إزاحة الستار عن القطع متطورة والفريدة من نوعها التي ستدخل الخدمة في سلاح البحر لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية (نداجا)، خلال الأسبوع المقبل أو الأسابيع اللاحقة".