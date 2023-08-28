إيران تعد إرسال قوات أمريكية إلى المنطقة "خطوة استفزازية تزعزع الاستقرار"

شفق نيوز/ عدّت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الإثنين، إرسال قوات أمريكية إلى المنطقة "خطوة استفزازية تزعزع الاستقرار".

وقالت الخارجية الإيرانية، إن "احتجاز واشنطن شحنة نفط إيرانية وفرض عقوبات جديدة إجراءات غير بناءة، وسنواصل تصدير النفط رغم العقوبات الأمريكية".

واضافت "نسعى في المفاوضات النووية لرفع أي قيود عن صادراتنا النفطية من أي دولة".

وتابعت الخارجية الإيرانية أنه "على واشنطن إثبات أنها طرف يمكن الوثوق به في أي مفاوضات مع طهران"، مشيرة الى ان "واشنطن لا تزال تتخذ إجراءات غير بناءة رغم الاتفاق الذي توصلنا إليه بشأن تبادل السجناء".