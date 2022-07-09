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إيران تعد دمج القوات الجوية الإسرائيلي مع دول عربية تهديداً لأمنها القومي والإقليمي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-09T17:47:40+0000
إيران تعد دمج القوات الجوية الإسرائيلي مع دول عربية تهديداً لأمنها القومي والإقليمي

شفق نيوز/ عدت وزارة الخارجية الايرانية، يوم السبت، دمج قوات الدفاع الجوي الإسرائيلي مع دول عربية تهديداً لأمنها القومي والإقليمي.

وقالت الخارجية الايرانية في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "فكرة واشنطن لدمج الدفاع الجوي الإسرائيلي مع دول عربية لمواجهة إيران استفزازية، وهو تهديد لأمننا القومي والأمن الإقليمي".

وأضافت، ان "واشنطن لا تدرك حقائق المنطقة وتعمل فقط على شيطنة طهران وبث الخلاف بين دول المنطقة"، مشيرة الى ان "مواقف مجلس الأمن القومي الأمريكي غير مدروسة ولا تفكر إلا بمصالح إسرائيل".

وأكدت الخارجية الإيرانية، "أهمية الحوار والتعاون الإقليمي لضمان أمن المنطقة دون أي تدخل أجنبي"، لافتة الى ان "مساعي واشنطن لإيجاد مخاوف أمنية جديدة في المنطقة تقوض الأمن الإقليمي".

وتابعت ان "ضخ السلاح إلى المنطقة لا يجلب الأمن وتحقيق الاستقرار يتحقق بالتعاون الجماعي"، مؤكدة "التزامها بسياسة حسن الجوار والأمن الإقليمي المستدام يتطلب دفع التفاهم بين الدول".

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