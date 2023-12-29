إيران تعدم 4 أشخاص تتهمهم بالتعامل مع "الموساد"

شفق نيوز/ نفذت السلطات الإيرانية، يوم الجمعة، أحكاماً بالإعدام بأربعة أشخاص اتهمتهم بالتعامل مع جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد".

وذكرت وكالة "ميزان" للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، إنه "جرى صباح اليوم إعدام أربعة عناصر من مجموعة تخريبية مرتبطة بالكيان الصهيوني، ارتكبوا أعمالا واسعة النطاق ضد أمن البلاد بتوجيه من مسؤولي الموساد".

وتعلن السلطات الإيرانية بين فترة وأخرى عن تنفيذ أحكام بالإعدام بحق من تتهمهم بالتواصل مع أجهزة مخابرات أجنبية.