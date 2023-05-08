إيران تعدم شخصين "أهانا" دين الإسلام على مواقع التواصل

شفق نيوز/ أفادت وسائل اعلام ايرانية، يوم الاثنين، بتنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين ممن وصفتهم بـ "المسيئين للقرآن والمقدسات الإسلامية".

وقالت قناة العالم الإخبارية الايرانية، إنه تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من المسيئين للقرآن والمقدسات الاسلامية"، موضحة أنه "تم اعدام كل من يوسف مهرداد وصدر الله فاضلي زارع، وهم من المجرمين المعادين للإسلام والمسيئين للمقدسات الإسلامية والقيم الثقافية والدينية للشعب الإيراني".

وأضافت أن "المدانين قاما من خلال نشاط مكثف في الفضاء الإلكتروني، بإهانة دين الإسلام، شخص النبي الكريم والأئمة الأطهار، ونشرا هذه الإهانات والإساءات علنا".

وأوضحت أن "الحكم صدر بناء على اتهام فاضلي زارع بتهمة سب النبي، الردة، وقذف والدة الرسول الكريم، وتدنيس القرآن بحرقه وسب المقدسات ونشر صور خاصة للآخرين دون موافقتهم، ويوسف مهرداد بتهمة سب النبي وإهانة المقدسات الدينية والإسلامية".