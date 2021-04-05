إيران تعتقل جاسوسا إسرائيليا ومجموعة عملاء لدول غربية

شفق نيوز / أعلنت السلطات الإيرانية، يوم الاثنين، اعتقال جاسوس إسرائيلي وعدة جواسيس آخرين، على علاقة بأجهزة أمنية خارجية، في محافظة (أذربيجان الشرقية) شمالي البلاد.

وقال مدير الاستخبارات في محافظة أذربيجان الشرقية، إن "المخابرات اعتقلت صباح اليوم، جاسوسا إسرائيليا يعمل لصالح استخبارات الكيان، وجواسيس آخرين يعملون لصالح مخابرات غربية في المحافظة.

وتعتقد إسرائيل أن إيران تحاول تطوير قدرات أسلحتها النووية، إذ المحت تل أبيب بشكل متكرر إلى احتمال توجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية إذا فشلت العقوبات الدولية في وقف البرنامج النووي المشتبه به، على حد وصفها.