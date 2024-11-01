إيران تعتزم زيادة نطاق صواريخها الباليستية وتستعد للرد على إسرائيل

شفق نيوز/ رجح كمال خرازي، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، يوم الجمعة، أن تزيد من نطاق صواريخها البالستية، مؤكداً أن طهران سترد على "العدوان الإسرائيلي" في الوقت والطريقة المناسبين.

وقال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية، في حوار مع قناة الميادين اللبنانية، إنه "من الممكن أيضا تغيير عقيدة إيران النووية، إذا واجهت تهديدا وجوديا".

وتابع المستشار الإيراني: "لدينا الآن القدرات الفنية اللازمة لإنتاج أسلحة نووية (...) والفتوى الحالية للزعيم (المرشد الإيراني) هي ما يحظرها".