إيران تطلق "أكبر" مناورات عسكرية للطائرات المسيرة

شفق نيوز/ أطلق الجيش الإيراني، يوم الثلاثاء، مناورات قتالية مشتركة وكبرى للطائرات المسيرة في منطقة سمنان القريبة من طهران.

وقال مساعد أركان الجيش الإيراني لشؤون العمليات، الأميرال محمود موسوي، للصحفيين؛ إن "الجمهورية الإسلامية أصبحت الآن من الدول المتقدمة على مستوى العالم في مجال الطائرات المسيرة".

وأشار موسوي؛ إلى أن "التدريبات تجري بمشاركة مئات الطائرات بدون طيار التابعة للقوة البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي للجيش".

ويضم الجزء العملياتي من التدريبات عمليات قتالية تنفذ بطائرات مسيرة، بما فيها اعتراض جوي وتدمير أهداف جوية باستخدام صواريخ جو-جو وتدمير أهداف برية بالقنابل وصواريخ جو-جو، بالإضافة إلى الاستخدام الواسع للطائرات المسيرة الانتحارية.

كما تشمل العمليات تحليق الطائرات المسيرة للقوة البحرية من القطع البحرية في المياه الجنوبية للبلاد، علاوة على تحليق طائرات مسيرة انتحارية بعيدة المدى لتدمير "أهداف حساسة في عمق أرض العدو".

وأكد المسؤول العسكري أن "التدريبات نجرى بمشاركة وحدات الطائرات المسيرة من مختلف مناطق إيران لمراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية".