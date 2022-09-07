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إيران تطلق "أكبر" مناورات عسكرية في تاريخ القوات البرية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-07T07:18:55+0000
إيران تطلق "أكبر" مناورات عسكرية في تاريخ القوات البرية

شفق نيوز/ تطلق القوات البرية التابعة للجيش الإيراني، يوم الأربعاء، مناورات عسكرية تستمر لمدة يومين في مدينة نصر آباد بمحافظة أصفهان، وسط إيران.

وستكون هذه المناورات تحت عنوان ”اقتدار 2022“.

وقال العميد كريم جشك، المتحدث باسم المناورات العسكرية للقوات البرية الإيرانية، إن ”هذه المناورات تجري بمشاركة قوات المشاة والمدرعات والمدفعية والقوات الجوية والطائرات دون طيار والهندسة والمحمولة جواً ووحدات الحرب الإلكترونية وبدعم من الوحدات العسكرية، وتهدف إلى تقييم ورفع مستوى الجاهزية القتالية لوحدات القوة البرية للجيش في مواجهة التهديدات الحديثة“.

وأوضح ”في هذا التمرين، سيكون النقل السريع للقوات من بعض المناطق الإقليمية إلى منطقة المواجهة، وتعزيز التنقل ونقل ألوية القوات الخاصة والاستجابة السريعة، وتنفيذ مختلف التكتيكات الإبداعية المحلية وتعدد مهارات الوحدات المتخصصة، ودرجة التنسيق في التنفيذ، من الأمور المهمة للمناورات“.

وتابع ”كما سيتم تقييم العمليات المشتركة للألوية المحترفة، وإدارة ساحة المعركة، وفقًا لوقائع المعارك الأخيرة وبنهج تدريبي وهجومي ودفاعي“.

وقالت وكالة أنباء ”فارس نيوز“، إن ”هذه المناورات العسكرية ستكون أكبر مناورة برية في تاريخ القوات البرية التابعة للجيش الإيراني“.

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