إيران تطلق صواريخ موجهة بالذكاء الاصطناعي

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام رسمية، يوم الاثنين، بإطلاق الحرس الثوري صواريخ موجهة بالذكاء الاصطناعي، خلال مناورات عسكرية في مياه الخليج.

ويجري الحرس الثوري الإيراني منذ الجمعة، تدريبات في جنوب غرب البلاد وفي مياه الخليج ومحافظتي بوشهر وخوزستان، بحسب التلفزيون الرسمي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن القوة البحرية للحرس الثوري "أطلقت صواريخ قائم وألماس المزودة بالذكاء الاصطناعي من طائرات بدون طيار متطورة من طراز مهاجر 6 وأبابيل 5".

وأضافت أن هذه الصواريخ "دمرت بنجاح أهدافا افتراضية للعدو" في جنوب غرب البلاد.

ونقل التلفزيون عن قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأميرال علي رضا تانغسيري قوله إن هذه التدريبات ساعدت في حماية "مواقع حساسة مثل مجمعي الغاز والبتروكيماويات في عسلوية، ومحطة الطاقة النووية (بوشهر)، ومنصات النفط ومصافي التكرير".