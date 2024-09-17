إيران تطلق سراح مواطناً نمساوياً

شفق نيوز/ أطلقت السلطات الإيرانية سراح مواطن نمساوي كان معتقلا لأسباب مجهولة، من سجن في شمال شرق البلاد، حسب ما أعلن موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، الثلاثاء.

وذكر الموقع أنه "تم إطلاق سراح النمساوي كريستيان فيبر، المعتقل في محافظة أذربيجان الغربية، من السجن"، دون أن يورد أسباب أو تاريخ اعتقاله، مكتفيا بالإشارة إلى أنه ارتكب "جرائم".

وأكد القضاء، الثلاثاء، أن المواطن النمساوي "سُلم إلى سفير النمسا لترتيب ترحيله ونقله"، وفق فرانس برس.

وتحتجز إيران عددا من المواطنين الأوروبيين. وتتهمها الدول الغربية بتوقيفهم بشكل "تعسفي" لاستخدامهم في عمليات تبادل.