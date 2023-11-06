إيران تطلب من مجلس الأمن الدولي نزع السلاح النووي الإسرائيلي

شفق نيوز/ طلب وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، يوم الاثنين، من مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ إجراءات فورية ومتواصلة لنزع السلاح النووي من إسرائيل.

جاء ذلك تعليقا على تهديد وزير في حكومة نتنياهو باستخدام القنبلة الذرية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وكتب أمير عبداللهيان على صفحته الشخصية في موقع X، إن "تصريحات الوزير في الكيان الإسرائيلي حول استخدام القنابل الذرية تشير إلى فشل حقيقي للكيان في مواجهة المقاومة".

وقال: "يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ إجراءات فورية ودون انقطاع لنزع السلاح النووي من هذا الكيان الهمجي والعنصري. غدا سيكون متأخرا. المسؤولية الكاملة عن هذه الإبادة الجماعية تقع على عاتق البيت الأبيض".

وكان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، قد اعتبر استخدام القنبلة الذرية احد الخيارات المطروحة على طاولة حكومته في الحرب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما عارض السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى القطاع.

كما دافع عن استمرار الاستيطان وقال إن كل من يرفع علم فلسطين أو حماس يجب أن يمحى من على وجه الأرض.

وبعد تصاعد حدة الانتقادات ضده، اضطر الياهو إلى التراجع عن تصريحاته.

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إقصاء وزير التراث عميحاي إلياهو من جلسات الحكومة حتى إشعار آخر، بسبب تصريح الأخير حول قصف قطاع غزة بقنبلة ذرية.