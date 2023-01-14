إيران تطالب أمريكا بتسليمها المتهمين باغتيال سليماني

شفق نيوز/ طالبت السلطات الإيرانية، يوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية بتسليمها الأشخاص المتهمين باغتيال قائد فيلق القدس السابق الفريق قاسم سليماني.

وقال رئيس لجنة المتابعة القانونية والدولية الخاصة باغتيال سليماني، عباس علي كدخدايي، في تغريدة على تويتر، إن "الولايات المتحدة ملزمة بمحاكمة المتهمين باغتيال سليماني، أو تسليمهم لإيران، وفقا لبنود اتفاقية منع الجرائم المرتكبة بحق الأشخاص المتمتعين بحماية دولية لعام 1973"، بحسب وكالة "إرنا" للأنباء.

وتساءل كدخدائي "برأيكم، بأي من هذه الالتزامات ستفي الولايات المتحدة تجاه إيران، بصفتها عضوا في الاتفاقية؟".

وفجر يوم الثالث من كانون الثاني/ يناير 2020 اغتالت الولايات المتحدة الأمريكية بطائرة مسيرة قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني، مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، مع مرافقين لهم.