إيران تطالب بطرد اسرائيل من الأمم المتحدة

شفق نيوز/ طالب القائم بأعمال السفارة الايرانية في لندن محمد مهدي متين، يوم الاثنين، بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن متين قوله، إن بلاده تطالب بطرد كافة مندوبي وممثلي الكيان الصهيوني من الأمم المتحدة وفي كافة أنحاء العالم، بعد المجازر الوحشية التي يرتكبها هذا الكيان في غزة.

يأتي ذلك في وقت اختتم وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، جولته إلى عدد من العواصم العربية عائدا من الدوحة باتجاه طهران.

وقال وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه أمير قطر: "على جميع الدول الإسلامية التحرك لإنهاء جرائم الكيان الصهيوني ضد الأبرياء بغزة"، مشددا "إذا استمرت هجمات الكيان الصهيوني ضد المدنيين في غزة لا يمكن لأحد أن يضمن عدم توسيع رقعة الاشتباكات".