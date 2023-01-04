إيران تعول على حكومة السوداني.. وفد قضائي عراقي إلى طهران الأسبوع المقبل بشأن اغتيال سليماني

شفق نيوز/ أعلن مسؤول إيراني، يوم الأربعاء، أن وفداً قضائياً عراقياً سيزور طهران الاسبوع المقبل للتباحث بشأن قضية اغتيال قائد فيلق القدس السابق الفريق قاسم سليماني، متوقعاً "نشاط أكبر" في هذا الملف من قبل حكومة محمد شياع السوداني.

وقال مسؤول ملف المتابعة القانونية لقضية اغتيال الفريق قاسم سليماني، عباس علي كدخدائي، إنه من المقرر وصول وفد من مسؤولين القضائيين العراقيين الى ايران خلال الأسبوع المقبل لعقد لقاءات مع نظرائهم الإيرانيين في سياق متابعة قضية اغتيال سليماني، وفقاً لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وقال "لحسن الحظ كان هناك تعاون جيد من الجانب العراقي منذ بداية هذه القضية وقد عقدت اجتماعات ثنائية بين خبراء ايرانيين واصدقائنا العراقيين، ومن المقرر أن يقوم وفد من المسؤولين القضائيين العراقيين بزيارة ايران الاسبوع المقبل وسيعقد لقاءات بهذا الخصوص".

وتابع كدخدائي "التعاون كان جيدا بيننا حتى الآن وأنهم (العراق) ساعدونا في جمع الأدلة، لكن لديهم معاذير ايضا، ونحن نتوقع منهم القيام بنشاط أكبر وخاصة مع مجيء الحكومة الجديدة في العراق، هناك تطورا يحصل، وعلى أية حال هناك التزامات واتفاقيات بين العراق والحكومة الاميركية".

واضاف "لا ننسى قيام كبير المسؤولين القضائيين في العراق في العام الاول باصدار مذكرة اعتقال بحق دونالد ترامب، ونحن نأمل رفع وتيرة التعاون في عهد الحكومة العراقية الجديدة لتسريع الوصول الى نتائج. ونظرا الى وقوع الجريمة في الاراضي العراقية وقضاء مواطنين عراقيين نحبهم في عملية الاغتيال مثل الشهيد ابو مهدي المهندس، فإن التوصل الى رؤية مشتركة لابراز الابعاد الدولية للقضية فهذا سيزيد من التأثير في متابعة القضية".