إيران تضع بايدن أمام خيارين: "فشل ترمب" أو إحياء الاتفاق النووي

شفق نيوز / خيرَّت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس جو بايدن، بين "الإرث الفاشل" للرئيس لسابق دونالد ترمب، وإعادة إحياء الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن "محادثات فيينا بطيئة لكن إيجابية، رغم أن التقدم لم يكن سريعا، لكنه كان كافيا لإعادة جراء عملية الصياغة التي تلتها الآن مرحلة الصياغة والمفاوضات بين الطرفين".

وأشار خطيب زاده، إلى أن "جميع المقايضات والمساومات انتهت في تموز 2015، واجتماعات الآن في فيينا للتركيز على كيفية عودة الولايات المتحدة إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي، وتنفيذ خطة الالتزام ببنود الاتفاق الملزمة، ومن السابق لأوانه الحكم والاستنتاج بأي شكل من الأشكال".

وأكد أن "عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي أمر يعود إلى حد كبير للرئيس جو بايدن، وعليه إختبار إدارته الالتزام بإرث إدارة ترامب الفاشل، أو الابتعاد عن هذا الإرث والسياسة الملازمة له، والتمسك بالالتزامات التي تم التعهد بها في الاتفاق النووي، الذي وقعه الرئيس باراك أوباما، آنذاك، يوم كان جو بايدن، نائبا له".