إيران تضخ أجهزة الطرد المركزي في مفاعل نطنز بغاز لتخصيب اليورانيوم

شفق نيوز/ قال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران بدأت تضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي جديدة من طراز آي.آر-2إم تم تركيبها في منشأة نطنز.

وتعد منشأة نطنز أساسية بالنسبة للبرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

وبموجب الاتفاق الذي أبرمته مع الدول الخمس الكبرى زائد ألمانيا في العام 2015، وافقت إيران على وضع سقف لعمليات تخصيب اليورانيوم التي تقوم بها -- والتي تقاس بوجود نظير اليورانيوم المشع (يورانيوم-235) -- عند 3,67 في المئة. كما حدد الاتفاق عدد أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول لتخصيب اليورانيوم عند 5060.

لكن الاتفاق تعرض لنكسة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2018 الانسحاب منه بشكل أحادي، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران. وبعد عام من هذه الخطوة، بدأت الجمهورية الإسلامية التخلي تدريجيا عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

ومنذ منتصف العام 2019، رفعت طهران إنتاجها من اليورانيوم المخصب إلى 4,5 بالمائة وهي نسبة تستخدم في المفاعلات لكنها أقل بكثير من المستوى الضروري للاستخدامات العسكرية وقدره 90 في المئة.

كما أعلنت طهران أنها تعمل على تطوير أجهزة طرد مركزي أكثر فعالية.

وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة إيران بمحاولة تطوير سلاح نووي، وهو أمر لطالما نفته الجمهورية الإسلامية.