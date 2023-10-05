إيران تضج باللاجئين الأفغان

شفق نيوز/ كشف تقرير إيراني، يوم الخميس، أن جنوب العاصمة طهران تغص باللاجئين الأفغان، مبينة أن معظم مدارس الدولة مزدوجة الدوام بسبب وجود الأفغان.

والتقرير الذي نشره موقع "جهان صنعت نيوز" الإيراني، وترجمته وكالة شفق نيوز، أن جنوب العاصمة طهران محاط بالأفغان وأن 75% من الولادات في العاصمة وضواحيها مرتبط بالنساء الأفغانيات، كما أن 80% من مدارس البلاد أصبحت بدوام مزدوج لانخراط الطلبة الأفغانيين فيها.

وأضاف أن هذه مجرد نماذج من الأخبار التي تنشر في وسائل الإعلام عن اللاجئين الأفغان ولكن يبدو أن هذه الأخبار ترجع إلى المخاوف التي تساور المجتمع الإيراني بشأن الاتجاه المتزايد للهجرة غير النظامية للأفغان.

وأشار التقرير إلى أنه حتى فيما يتعلق بعدد المهاجرين الأفغان فإن المسؤولين الحكوميين لا يقدمون إحصائيات دقيقة، مبيناً أن وزير الدولة الإيراني أحمد وحيدي قال الأسبوع الماضي إن هناك نحو خمسة ملايين أفغاني متواجدون في إيران وتقدر بعض المصادر العدد بأكثر من ثمانية ملايين شخص.

ولفت التقرير إلى أنه في ظل هذا الوضع فإن هناك تبايناً بين الخبراء بشأن تزايد أعداد المهاجرين الأفغان ويرى البعض أن فرص تواجد الأفغان أكبر من تهديداته ويوجد آراء أخرى تخالف هذا الرأي.

ونوه إلى أن عضو غرفة تجارة طهران، حسن فروزان فرد، قال إن هذه الهجرة يمكن أن تكون أمراً إيجابياً ونعمة على الاقتصاد الإيراني، مستدركاً بأن هؤلاء المهاجرين يشاركون في أعمال غير قانونية وغير رسمية إذ لا يدفعون الضرائب فحسب بل في بعض الأحيان يتسببون في مشكلات أمنية أو مسائل ثقافية.