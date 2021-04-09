إيران تضبط 200 كغم من المخدرات في مدينة كوردية

شفق نيوز/ اعلن العقيد سلمان حيدري قائد قوى الأمن الداخلي في مدينة بوكان ذات الغالبية الكوردية، أن قوى الامن الداخلي بمحافظة أذربايجان الغربية ضبطت 200 كيلوغرام من المخدرات في عملية مشتركة مع شرطة المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن العميد حيدري قوله: انه خلال عملية مشتركة لقوى الامن الداخلي وشرطة مدينة بوكان وبدعم استخباراتي من قائد شرطة المدينة تم ضبط 200 كيلوغرام من المخدرات خلال تفتيش شاحنة كان المهربون يعتزمون نقلها من المحافظات الجنوبية إلى أورمية.

وأضاف العقيد حيدري انه تم توقيف شاحنة بنز وسيارة من طراز بيجو 405 واعتقال ثلاثة من مهربي المخدرات وتم تسليمهم للسلطات القضائية.