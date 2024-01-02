إيران.. تضاعف معدلات الجرائم المجتمعية خلال أقل من عقدين

شفق نيوز/ كشف رئيس جمعية علم الاجتماع الإيرانية سعيد معيدفر، اليوم الثلاثاء، عن تضاعف النزاعات والمشكلات الاجتماعية خلال الأعوام الـ17 الماضية، 2.5 ضعفاً، مؤكداً أن عمليات السرقة وإلقاء القبض على المتهمين تضاعفت هي الأخرى.

ونقل موقع "ديدبان ايران" في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، عن معيدفر قوله، إن هذه الإحصائية للفترة المحددة ما بين أعوام 1375هجري شمسي و1401 (السنة الإيرانية التي تبدأ في 21 من آذار/ مارس).

وأضاف "في مثل هذا الوضع، نواجه وضعاً تُفقد فيه سهولة التفاعلات الاجتماعية بين الناس. فبدلاً من التفاعل والاستمتاع بالتواصل، يشعر الناس بالسوء تجاه وجودهم معاً"، لافتاً إلى أنهم "يهربون من التواصل مع بعضهم البعض وينخرطون في نوع من العزلة الاجتماعية والسياسية. لقد تزايدت أعمال العنف والمشاجرات، وسرعان ما أصبحت العلاقات داخل الأسرة عنيفة، وبشكل عام، هناك المزيد من القضايا أمام المحاكم".

وأوضح رئيس جمعية علم الاجتماع الإيرانية، أن "الإحصائيات التي قدمتها قوات الشرطة تظهر أن عدد النزاعات في عام 1401 زاد بمقدار 2.5 مرة مقارنة بعام 2015. وأيضاً، في العام الماضي مقارنة بعام 2015، زادت السرقات من الأماكن الخاصة 31 مرة، وزادت سرقة المنازل 5 مرات، وزاد عدد المعتقلين 3.5 مرة".