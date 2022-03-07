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إيران تصف نتائج المفاوضات مع السعودية بـ"القليلة والمحدودة" وتستعد لجولة جديدة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-07T08:23:15+0000
إيران تصف نتائج المفاوضات مع السعودية بـ"القليلة والمحدودة" وتستعد لجولة جديدة

شفق نيوز/ وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الإثنين، نتائج مفاوضاتها مع السعودية التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد بأنها كانت "قليلة ومحدودة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "موعد الجولة القادمة من المفاوضات مع السعودية غير محدد والجانبان لديهما إرادة للمشاركة". ولفت إلى أن "إيران مستعدة لتسريع مسار استئناف علاقاتها مع السعودية إذا كانت الرياض جادة".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالقول، "نرفض الحروب لحل الأزمات الدولية وهذا موقف جوهري في سياستنا الخارجية".

وكان وزير الخارجية الإيراني امیر عبداللهیان، قال يوم الاثنين، (17 / 1 / 2022) إن بلاده ستشارك قريبًا في الجولة القادمة من المفاوضات مع السعودية التي ستعقد في بغداد بجهود رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقيين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين في العاصمة طهران.

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