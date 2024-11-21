إيران تصعّد من برنامجها النووي رداً على قرار "أمريكا و"الترويكا"

شفق نيوز/ أعلنت إيران فجر الجمعة، تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة ردا على قرار لمجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينتقد طهران بسبب عدم تعاونها بما يكفي في ما يتعلق ببرنامجها النووي.

وقال بيان مشترك للخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن "أمريكا و"الترويكا" الأوروبية تنتهج سياسة مدمرة للأجواء الإيجابية بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف البيان المشترك أن "مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر قراره بضغط من الترويكا الأوروبية وواشنطن"، مشيرة إلى أن "النهج الذي تتخذه الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة مخرّب".

وأشار البيان الإيراني إلى أن "تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة يتماشى مع حماية مصالح البلاد وتطوير الصناعة النووية السلمية قدر الإمكان، وبما يتوافق مع الاحتياجات الوطنية المتزايدة، وبما يتفق مع حقوق إيران والتزاماتها وفقا لاتفاقية الحماية الشاملة".

واعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس، قرارا ينتقد رسميا إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي في ما يتعلق ببرنامجها النووي.

ومشروع القرار الذي طرحته على التصويت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدعم من الولايات المتحدة أيّدته 19 دولة من أصل 35، وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، فيما امتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت.