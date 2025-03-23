إيران تصدر تحذيرات للـ"مشاغبين": سنسحقكم

شفق نيوز/ وجه القائد العام لقوات الشرطة الإيرانية، العميد أحمد رضا رادان، الأحد، تحذيرات من القيام بـ"أي حركات احتجاجية" في البلاد.

وقال رادان، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: "إذا حاولت العناصر المشاغبة الإخلال بأمن المواطنين خلال العام الحالي، فإن الشرطة ستتعامل معهم بحزم ودون تهاون، ولن تتردد في فرض الأمن وسحق الخارجين عن القانون".

وقال رادان في تصريحه: "هذا العام، وبموجب القانون، إذا تجرأ أي من الخارجين عن القانون على تعريض أمن الشعب للخطر، فإن قواتنا لن تتهاون وستتعامل معهم بكل صرامة"، بحسب شبكة إرم.

وفي 10 مارس/آذار الجاري، أفادت منظمة "هرانا" الحقوقية، بأن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية 13 مظاهرة احتجاجية نظمها المتقاعدون والعاملون في قطاعي الصحة والتربية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية ورفع أجورهم.

وشهدت احتفالات رأس السنة الإيرانية يوم الخميس الماضي في بعض المواقع الثقافية في إيران هتافات مناهضة للحكومة، ما أدى إلى استدعاء واعتقال عدد من المواطنين ومواجهتهم بإجراءات قضائية.