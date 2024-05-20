خامنئي يعلن الحداد 5 أيام وتسمية باقري وزيراً للخارجية و6 لجان لإدارة شؤون إيران

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة الايرانية، يوم الإثنين، تشكيل 6 لجان لإدارة شؤون البلاد، بعد حادثة تحطم طائرة الرئيس ابراهيم رئيسي ووفاته مع وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، "تم تشكيل 6 لجان متخصصة لمتابعة إدارة شؤون البلاد خلال هذه الفترة".

واوضح أن "اجتماع الحكومة عين علي باقري وزيرا للخارجية بدلا من عبد اللهيان".

من جانبه أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، الحداد في إيران لمدة 5 أيام بعد مصرع الرئيس والوفد المرافق له في حادث تحطم المروحة.

واضاف، "بحسب المادة 131 من الدستور، يتولى محمد مخبر إدارة السلطة التنفيذية ويتعين عليه الترتيب مع رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية لانتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها خمسون يوما.

وصباح اليوم الاثنين أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني وفاة رئيسي وعبد اللهيان في تحطم طائرة مروحية. كما أكد محسن منصوري نائب الرئيس الإيراني الخبر على منصة إكس.

وتحطمت المروحية في منطقة جلفا الجبلية الوعرة وسط ظروف جوية صعبة، خلال عودة الرئيس من حفل حضره صباح أمس الأحد مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف لتدشين سد مشترك على نهر آراس الحدودي بين البلدين.

وجاء الإعلان عن وفاة الرئيس الإيراني (63 عاما) ومرافقيه بعد عملية بحث صعبة شاركت فيها عشرات من فرق الإنقاذ وسط ضباب كثيف ورياح شديدة.

ويعد إبراهيم رئيسي ثامن رئيس لإيران، وقد انتخب عام 2021 خلفا للرئيس حسن روحاني.