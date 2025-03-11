إيران تشتعل.. احتجاجات غاضبة وانهيار غير مسبوق لـ "التومان"

شفق نيوز/ تشهد إيران تصاعداً غير مسبوق في موجة الاحتجاجات الشعبية، مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية إلى مستويات قياسية، حيث بلغ سعر الدولار الأميركي 95,300 تومان، فيما تجاوز سعر السبيكة الذهبية 79 مليون تومان.

ويأتي هذا التراجع في قيمة العملة عقب تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي، التي جدد فيها رفضه للمفاوضات مع الولايات المتحدة، ما أدى إلى تصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق.

وامتدت التظاهرات إلى مختلف المدن الإيرانية، حيث شهدت تبريز، سنندج، هرمزجان، مريوان وبيجار احتجاجات واسعة لمتقاعدي شركة الاتصالات، الذين يواصلون تجمعاتهم الأسبوعية كل يوم إثنين منذ عدة أشهر.

وطالب المحتجون، بتحديث مخصصات الرعاية الاجتماعية لعامي 2022 و2023، ومعالجة مشاكل التأمين التكميلي، وصرف المستحقات السابقة وفق الأسعار الحالية.

وفي قطاع الطاقة، تظاهر عمال مصفاة بارس الجنوبية الرابعة، احتجاجاً على تدني الأجور وسوء ظروف العمل، مؤكدين أنهم يعانون من "ضعف الرواتب مقارنة بتكاليف المعيشة المتزايدة".

أما في قطاع الصحة، فقد نظم ممرضون وعاملون في مستشفى "مرداني آذر" بمدينة تبريز تجمعاً احتجاجياً، مطالبين بتحسين رواتبهم ومعالجة المشاكل المعيشية، ورفعوا شعار، "صمت كل ممرض خيانة للزميل".

وفي طهران، نظم موظفو جامعة طهران وقفة احتجاجية في شارع "16 آذار"، رفضاً لضعف الرواتب والتفاوت في زياداتها بين الأقسام المختلفة بالجامعة.

كما نظم متقدمون للوظائف في وزارة الجهاد الزراعي احتجاجاً أمام مقر منظمة شؤون التوظيف، بعد خفض عدد الوظائف المعلنة من 19 ألف فرصة عمل إلى 10 آلاف فقط، مما أدى إلى حرمان آلاف المتقدمين من فرص العمل.