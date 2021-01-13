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إيران تسير دوريات عسكرية في البحر الأحمر لحماية سفنها

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-13T14:47:44+0000
إيران تسير دوريات عسكرية في البحر الأحمر لحماية سفنها

شفق نيوز/ أعلن قائد الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، يوم الأربعاء، عن عزم بلاده تسيير دوريات بحرية في البحر الأحمر لتأمين الحماية للسفن الإيرانية.

وقال باقري في تصريح صحفي أوردته وسائل إعلام إيرانية، إن سفنا تجارية إيرانية تعرضت في الآونة الأخيرة إلى بعض الهجمات المحدودة، من دون أن يحدد في أي مياه تعرضت تلك السفن للهجمات.

وأشار إلى أن البحر الأحمر سيكون ضمن مناطق الدوريات الإيرانية البحرية، مؤكدا على أنهم سيضمنون الأمن الكامل للسفن والأساطيل النفطية والتجارية في البحار.

ويوم أمس الثلاثاء، عرضت إيران أكبر سفينة عسكرية في تاريخها، وهي حاملة المروحيات "مكران".

وأفاد المكتب الإعلامي للقوات البحرية الإيرانية، بأنها ستستلم اليوم الأربعاء حاملة المروحيات "مكران" وفرقاطة "زره" الصاروخية، لتشارك السفينتان في تدريبات "اقتدار" الصاروخية التي ستجري في مضيق هرمز، وذلك بعد أن خضعتا لاختبارات ناجحة في المنطقتين البحريتين القريبة والبعيدة.

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