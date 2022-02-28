إيران تسحب سفيرها في لندن بسبب حادثة الحجاب

شفق نيوز/ أمرت إيران سفيرها لدى المملكة المتحدة بالعودة إلى طهران، بعد تسريبات عن إبعاده من منصبه بعد تداول مقطع فيديو يظهر حفلاً داخل سفارتها في لندن تحضره نساء غير محجبات، بحسب صحيفة الغارديان.

ونقلت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية أنباء عودة السفير محسن باهارفاند إلى طهران.

https://twitter.com/AliKheradpir/status/1497168755977244675

وادعت الصحف الموالية للنظام أن عودة باهارفاند جزء من إعادة تنظيم أوسع للسلك الدبلوماسي الإيراني تقوم به حكومة إبراهيم رئيسي.

وأظهر مقطع فيديو لحفل إحياء ذكرى الثورة الإيرانية الثالث والأربعين في السفارة الإيرانية في لندن امرأة تعزف على البيانو إلى جانب عازفة كمان لا ترتديان الحجاب.

وتداول رواد مواقع التواصل في إيران هذا المقطع خلال الأيام الماضية.

كان قد تم تعيين باهارفاند من قبل وزارة الخارجية قبل الانتخابات الرئاسية، لكنه تولى منصبه في لندن في يوليو بعد تولي رئيسي.