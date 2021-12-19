سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إيران تسجل أول إصابة بمتحور "أوميكرون" لمسافر قدم من دولة جارة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-19T13:29:57+0000
إيران تسجل أول إصابة بمتحور "أوميكرون" لمسافر قدم من دولة جارة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الاحد، تسجيل أول حالة إصابة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، لمسافر إيراني وصل حديثا من إحدى دول الجوار.

وقال رئيس مركز العلاقات العامة والمعلومات بوزارة الصحة، محمد هاشمي: "​​في اجتماع طارئ عقد اليوم بحضور بهرام عين اللهي، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي بالوزارة، تأكدت حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في إيران".

وأشار هاشمي إلى أنه ستتم مناقشة البروتوكولات الصحية، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن  نتائج اجتماع اليوم بخصوص الإجراءات المتخذة لمنع انتشار سلالة جديدة في البلاد في وقت لاحق.

related

العلماء يسابقون الزمن.. كيف ستعمل لقاحات كورونا مع المتحور الجديد

Date: 2021-11-29 05:08:20
العلماء يسابقون الزمن.. كيف ستعمل لقاحات كورونا مع المتحور الجديد

إيران تسجل قفزة بوفيات فيروس كورونا

Date: 2020-10-05 11:29:02
إيران تسجل قفزة بوفيات فيروس كورونا

إصابات كورونا في إيران تكسر حاجز المليوني حالة

Date: 2021-04-08 11:12:22
إصابات كورونا في إيران تكسر حاجز المليوني حالة

إيران تسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء

Date: 2020-11-18 13:20:17
إيران تسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء

هل أصيب الرئيس الإيراني بفيروس كورونا؟

Date: 2020-10-06 05:23:25
هل أصيب الرئيس الإيراني بفيروس كورونا؟

إصابات قياسية يومية بكورونا إيران

Date: 2020-10-07 13:02:43
إصابات قياسية يومية بكورونا إيران

معلنة إغلاق الحدود.. إيران: كورونا المتحور دخل لنا من العراق

Date: 2021-02-18 12:43:52
معلنة إغلاق الحدود.. إيران: كورونا المتحور دخل لنا من العراق

إيران تسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا

Date: 2020-10-21 13:23:35
إيران تسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا