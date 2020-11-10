إيران تسجل إنتقال عدوى كورونا من الإنسان للحيوانات المنزلية الألفية

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالات انتقال عدوى لفيروس كورونا من الإنسان إلى حيوانات منزلية أليفة في البلاد.

وأكد ربيعي أن نحو 50% من الإصابات بعدوى كورونا في إيران، ناجمة عن اللقاءات الأسرية.

وقالت الصحة الإيرانية يوم أمس، إنه تم تسجيل 10463 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع الإجمالي إلى 692949 حالة، كما تم تسجيل 458 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع الإجمالي إلى 38749 حالة.

ولفتت وزارة الصحة الإيرانية إلى أن كافة الأقاليم الـ31 في إيران لا تزال في وضع صحي خطير وهي موزعة كالتالي:

27إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، أصفهان، قم، أذربيجان الشرقية، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، أردبيل، خوزستان، كرمانشاه، جيلان، بوشهر، زنجان، إيلام، خراسان رضوي، مازندران، البرز، أذربيجان الغربية، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، يزد، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد، وكردستان.

4 أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي وهي: هرمزغان، فارس، غلستان، سبستان وبلوشسيتان.