إيران تسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 13421 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهذا أعلى معدل إصابات يومية منذ تفشي الفيروس في البلاد.

وجاء في بيان وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء: "تم تسجيل 13421 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 801894، منهم 5712 مصابا في حالة صحية حرجة، يرقدون في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 480 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمتوفين بسبب فيروس كورونا إلى 42941 شخصا".

وأضاف البيان انه تم تسجيل ارتفاع في عدد المتعافين ليصل إلى 576983، وارتفاع في عدد تحاليل كورونا حتى اليوم ليصل عددها إلى 5 ملايين و626631 تحليلا.

ولفت البيان إلى أن كافة الأقاليم الإيرانية الـ31 لا تزال في وضع صحي خطير، ومنها 27 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، بينها طهران، وأصفهان، وقم.

وهناك 4 أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي وهي : هرمزغان، فارس، غلستان، سیستان وبلوشيستان.