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إيران تسجل حصيلة إصابات قياسية بفيروس كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-27T04:34:31+0000
إيران تسجل حصيلة إصابات قياسية بفيروس كورونا

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة الإيرانية، الاثنين، حصيلة يومية قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وأفاد قسم العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية، في بيان، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد بواقع 31814 حالة، مقارنة مع 18632 السبت و27146 الأحد، ليصل العدد العام للحالات المسجلة إلى مستوى 3723246.

وحصيلة الإصابات اليومية المعلنة الاثنين هي الأعلى في إيران منذ تسجيل ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في فبراير 2020.

وهي المرة الثانية خلال أقل من أسبوع تسجل فيها إيران حصيلة قياسية من الإصابات اليومية.

وأضافت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 322 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 259 في بيانات السبت و268 الأحد، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد نقطة 89122 شخصا.

كما أفادت الإحصائية الجديدة بارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 3274346، وتلقى 8.241 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاحات ضد الفيروس، بينهم 2.426 مليون حصلوا كذلك على الجرعة الثانية.

وحذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في مطلع يوليو، من "موجة خامسة" من التفشي الوبائي في الجمهورية الإسلامية، عازيا إياها بشكل أساسي لمتحورة دلتا شديدة العدوى.

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