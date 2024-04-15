إيران تستأنف الرحلات الجوية في مطارين

شفق نيوز/ أعلنت إيران، يوم الاثنين، استئناف الرحلات الجوية الدولية والداخلية في مطاري الإمام الخميني ومهرآباد بطهران، وفقا لما ذكره تلفزيون العالم.

وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت، أمس الأحد، أن عدة مطارات إيرانية، منها مطار الإمام الخميني، ألغت رحلاتها حتى اليوم الاثنين في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوتر في الشرق الأوسط بسبب هجوم إيراني على إسرائيل في وقت متأخر من مساء السبت.

وأطلقت إيران عشرات الطائرات المسيرة وصواريخ كروز صوب إسرائيل، وذلك بعد مقتل قائد كبير في الحرس الثوري في هجوم يعتقد أنه إسرائيلي استهدف مجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

وشمل الهجوم أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة وهو الأول الذي يستهدف إسرائيل من بلد آخر خلال أكثر من 30 عاما. وأثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع يؤثر على حركة النفط عبر الشرق الأوسط.