إيران تستلم من العراق رفات 55 جنديا قتلوا في حرب الخليج الأولى

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الايرانية، اليوم الاحد وصول رفات 55 من جنودها عبر منفذ الشلامجة الحدودي مع العراق.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز؛ عن قائد لجنة البحث عن المفقودين في الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية العميد محمد باقر زادة، قوله خلال مراسم استقبال رفات الجنود المجهولين: "عادت الرفات الطاهرة لـ 55 شهيداً إلى أرض الوطن عبر حدود شلامجة الدولية".

وأضاف، أن هؤلاء الجنود كانوا قد قتلوا خلال عمليات (كربلاء 5) والفجر التمهيدية وخيبر وهجمات خلال الأعوام 1986 و1988، خلال فترة الحرب من عام 1980 الى 1988 بين العراق وإيران.

ووفقا لهذا التقرير سيتم نقل رفات الجنود الى طهران لتحديد هوياتهم.