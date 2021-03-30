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إيران ترفض وقف النشاط النووي قبل رفع العقوبات الامريكية كافة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-30T05:18:35+0000
إيران ترفض وقف النشاط النووي قبل رفع العقوبات الامريكية كافة

شفق نيوز/ قال مسؤول إيراني، إن بلاده لن توقف أي نشاط نووي قبل رفع العقوبات الأمريكية كافة عن طهران.

وأضاف المسؤول لقناة "برس" الإيرانية: أن "تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين بالمائة يتم ضمن المادة 36 في الاتفاق النووي، وسيتوقف فقط في حال رفع كافة العقوبات الأمريكية".

وتابع "الإدارة الأمريكية تخسر الوقت وبسرعة، وفي حال لم تلغ العقوبات بشكل عاجل، فإنها ستشهد الإجراءات الإيرانية المقبلة في تقليص المزيد من الالتزامات".

وكان مصدر في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ذكر لصحيفة "بوليتيكو" أن الإدارة الأمريكية تخطط لطرح اقتراح جديد على طهران هذا الأسبوع، لتشجيعها على التفاوض حول الاتفاق النووي.

وأشار المصدر إلى أن الاقتراح يطالب إيران بوقف بعض أنشطتها النووية، مثل العمل على أجهزة طرد مركزي متطورة وتخصيب اليورانيوم حتى 20٪ ، مقابل التخفيف من بعض العقوبات الاقتصادية عليها، مؤكدا أن العمل ما يزال مستمرا لوضع كافة التفاصيل.

 

 

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