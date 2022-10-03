إيران ترد على أنباء استخدام طائرات "شاهد" المسيرة في الحرب ضد أوكرانيا

شفق نيوز / نفت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، الأنباء المتداولة عن تسليم الجيش الروسي طائرات مسيرة "إيرانية الصنع" لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

ويقول الجيش الأوكراني إنه رصد خلال الأيام الماضية، استخدام الجيش الروسي طائرات مسيرة إيرانية في تنفيذ ضربات بمنطقة خاركيف، مؤكدين أن الطائرات المسيرة كانت تحمل اسم "شاهد-163" إيرانية الصنع.

واعتبر المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحفي، هذه الأخبار "لا أساس لها من الصحة، وأن إيران ومنذ بداية الصراع في أوكرانيا وحتى الآن، أعلنت دائما سياستها المبدئية والواضحة القائمة على الحياد النشط والمعارض للحرب وضرورة تسوية الخلافات بين الطرفين سياسياً، وبعيداً عن أي عنف".

وأضاف كنعاني، أن "الوزير حسين أمير عبداللهيان، أجرى خلال الأشهر الأخيرة اتصالات ولقاءات عديدة مع نظيريه الروسي والأوكراني، وأكد خلال هذه الاتصالات على ضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية ومن خلال الحوار، وكذلك استعداد طهران للمساعدة في هذا المجال".