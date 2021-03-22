إيران ترد على أنباء اختطاف سفينة عراقية في مياهها الدولية

شفق نيوز / نفت منظمة الموانئ والملاحة الإيرانية، يوم الاثنين، أنباء تناقلتها وسائل إعلام عربية، بشأن اختطاف سفينة عراقية في المياه الاقليمية الايرانية.

وأوضح المدير العام للشؤون البحرية في المنظمة، حسین عباس نجاد، أن "رسالة طوارئ تلقتها البحرية الإيرانية في يوم 7 آذار 2021، من سفينة مجهولة قرب المياه السعودية"، مردفا بالقول "بعد أن أرسلنا قارب (ناجي 8) إلى الموقع من ميناء دير الايراني، تبين أن سفينة أجنبية أنقذت الطاقم وهم في طريقهم الى رأس تنورة (شرق السعودية) فسلمنا عملية الإنقاذ إلى السعودية".

وأشار عباس نجاد، إلى أن "منذ وقوع الحادث ووفقا للقانون الدولي ومسؤولية الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMO)، وبهدف الحد من مخاطر السلامة البحرية، تم مراقبة العمليات بصورة مركزة من خلال منظمة (IMO) وبالتعاون مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية( ROPME)".

وتابع، "بعد أيام من عمليات المراقبة المستمرة، بتاريخ 12 آذار 2021، أعلن الممثل عن المالك العراقي للسفينة، انه تقرر سحب السفينة المذكورة إلى منطقة بوشهر باستخدام امكانيات القطاع الخاص ودون إخطار السلطات المختصة، ونظرا للظروف الجوية وتمزق حبل السحب، رست السفينة الخالیة من الطاقم في الوحل في موقع ثمانية أميال من شمال ميناء بوشهر".

وأضاف عباس نجاد، أن "فور تلقي نبأ تعطل السفينة، وصل فريق الرد السريع في ميناء بوشهر على الفور إلى مكان الحادث وفحص حالة السفينة، وتبين أنها توقفت في وضع آمن ولا تعترض سلامة الممر المائي للخطر".