إيران تدين قصف العراق وسوريا: مغامرة وخطأ استراتيجي لإدارة بايدن

شفق نيوز/ أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم السبت، الهجمات الأمريكية على مناطق في سوريا والعراق ونعتبرها انتهاكاً لسيادة البلدين ووحدة أراضيهما.

وقال المتحدث باسم الخارجية، ناصر كنعاني، في بيان مقتضب، أن "الهجمات الأمريكية مغامرة وخطأ استراتيجي لإدارة بايدن، ولن تؤدي إلا إلى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة".

وفجر اليوم، أفادت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي، أن قواتها شنت 85 غارة جوية في العراق وسوريا استهدفت بها مواقع لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني وجماعات الميليشيات التابعة له.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد وجه القوات العسكرية، بضرب أهداف في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة لهم لمهاجمة القوات الأمريكية، وفق قوله، مؤكدا أن الولايات المتحدة رغم أنها لا تسعى إلى تصعيد في الشرق الأوسط إلا أنها سترد حتما على من يؤذي الأمريكيين.