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إيران تدق ناقوس الخطر: أوميكرون قد يتفشى في البلاد خلال أيام

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-19T14:58:38+0000
إيران تدق ناقوس الخطر: أوميكرون قد يتفشى في البلاد خلال أيام

شفق نيوز / حذرت اللجنة العلمية الوطنية لمكافحة كورونا في إيران، يوم الأحد، من خطورة تفشي متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال أيام قليلة.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق من يوم الأحد، تسجيل أول حالة إصابة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، لمسافر إيراني وصل حديثا من إحدى دول الجوار، دون ذكر اسمها.

وقال عضو اللجنة، بيام طبرسي، إن "السلالة الجديدة بإمكانها أن تجتاح البلاد خلال 17 يوماً"، ناصحاً الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة بـ"حقن اللقاح المعزز بالإضافة إلى مراعاة البروتوكولات الصحية السابقة لمواجهة هذه السلالة الجديدة."

وأضاف طبرسي، أن "إيران ليست ببعيدة عن سائر دول العالم التي تشهد حاليا انتشار السلالة الجديدة بوتيرة متزايدة يوما بعد يوم، لأن في نهاية الأمر لا يمكن إغلاق الحدود، ولدينا عدد كبير من المسافرين يدخلون بلادنا قادمين من دول مختلفة كل يوم".

وحث المسؤول الإيراني، المواطنين على "الامتناع عن التواجد في أماكن مغلقة، والحرص على ارتداء الكمامات الواقية، وعدم السفر إلى دول أوروبية".

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