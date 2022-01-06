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إيران تدعو لحوار إقليمي "شامل" يضم السعودية ومصر وتركيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-06T16:37:11+0000
إيران تدعو لحوار إقليمي "شامل" يضم السعودية ومصر وتركيا

شفق نيوز / دعت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الخميس، إلى حوار إقليمي "شامل" يضم كلاً من السعودية ومصر وتركيا، لمعالجة ما أسمته "مشكلات الشرق الأوسط"، فيما أبدت استعدادها لإعادة علاقاتها مع الرياض.

وذكر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، أن "السعودية ترغب بالحوار بشأن الملفات الإقليمية مع بلاده، في حوار يركز على العلاقات الثنائية".

وأضاف عبد اللهيان، أن "الحوار مع السعودية إيجابي وبناء، وأن بلاده مستعدة إلى إعادة العلاقات في أي وقت"، مؤكدا أن "طهران تؤمن بأهمية الحوار الإقليمي الواسع، الذي يشمل السعودية ومصر وتركيا، لحل مشكلات المنطقة".

ولفت الوزير الإيراني، إلى أن "ممثلي طهران سيعودون خلال أيام إلى منظمة التعاون الإسلامي في جدة"، واصفاً الأمر بـ"الخطوة الإيجابية".

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