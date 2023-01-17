إيران تدعو روسيا لإنشاء مؤسسات لمكافحة العقوبات الغربية عليهما

شفق نيوز / عرضت السلطات الإيرانية على روسيا، إنشاء مؤسسات مشتركة لمكافحة العقوبات الغربية المفروضة على الدولتين، فيما بينت أنه يجب تفعيل "الإمكانات الدولية" لكافة الدول التي تم فرض هذه العقوبات عليها.

وقالت وكالة نوفوستي في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أشار خلال مباحثات مع إيغور ليفيتين مساعد الرئيس الروسي، إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وإنشاء مؤسسات مشتركة لمكافحة العقوبات الغربية المفروضة على الدولتين".

ونقلت وكالة فارس عن شمخاني قوله، إنه لتحقيق هذه الأهداف يجب كذلك "تفعيل الإمكانات الدولية" لكافة الدول التي تم فرض العقوبات الغربية عليها.

وتابع شمخاني أن إيران وروسيا "تعملان على تعزيز العلاقات الاقتصادية نحو الشراكة الاستراتيجية".

وأوضح شمخاني "بوجود الإرادة الجيدة، وبالجهود المستمرة من جانب المسؤولين في الدولتين، سينتقل التعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا إلى طريق الشراكة الاستراتيجية".

في وقت سابق، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، القضايا المطروحة على جدول الأعمال الروسي- الإيراني مع التركيز على تعزيز التعاون الثنائي.