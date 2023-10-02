إيران تدرس إلغاء "الفيزا" عن السعوديين

شفق نيوز/ كشفت وزارة الخارجية الايرانية، يوم الاثنين، عزمها إلغاء تأشيرة الدخول "الفيزا" للرعايا السعوديين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن المؤسسات الايرانية تدرس الغاء تأشيرة الدخول الى إيران لرعايا المملكة العربية السعودية وتم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.

وفي الخامس من أيلول الماضي، وصل سفير السعودية لدى إيران عبد الله بن سعود العنزي إلى طهران، كما وصل السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي إلى الرياض للمباشرة في مهام عملهما رسميا بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح سفارتيهما.

وتوصلت إيران والسعودية في العاشر من مارس/آذار الماضي إلى اتفاق برعاية الصين من أجل إعادة فتح سفارتيهما وتنفيذ اتفاقات تعاون اقتصادي وأمني موقّعة بينهما.