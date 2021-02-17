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إيران تخطط لتركيب أجهزة طرد مركزي إضافية في نطنز

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-17T18:22:30+0000
إيران تخطط لتركيب أجهزة طرد مركزي إضافية في نطنز

شفق نيوز/ كشفت وكالة رويترز، يوم الأربعاء، أن السلطات الإيرانية بصدد تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.

وذكرت رويترز أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت في تقرير للدول الأعضاء، أن إيران ألمحت إلى أنها تخطط لتركيب سلسلتين إضافيتين من 174 جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m لتخصيب اليورانيوم-235 إلى درجة نقاء تصل إلى 5%.

وبينت الوكالة أن ذلك سيؤدي إلى رفع العدد الإجمالي لسلسلة أجهزة الطرد المركزي من طراز IR-2m المقرر تركيبها أو التي يتم تركيبها أو التي تعمل في نطنز إلى ستة.

وأكدت أن إيران قامت بتشغيل سلسلة ثانية من أجهزة الطرد المركزي IR-2m في محطة نطنز لتخصيب الوقود وكانت تقوم بتركيب اثنين آخرين.

وينص الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية على أن طهران يمكنها استخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول آي.آر-1 حصرا، لتخصيب اليورانيوم.

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