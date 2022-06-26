إيران تختار قطر مكاناً للجولة الجديدة من مفاوضاتها النووية

شفق نيوز/ أعلن مستشار الوفد الإيراني في المفاوضات النووية محمد مرندي، اليوم الاثنين، أن بلاده اختارت قطر مكانا للجولة الجديدة من المفاوضات مع القوى العالمية حول اتفاقها النووي.

وأضاف مرندي، في تصريح اورده موقع "العربي الجديد"، أن "استئناف المفاوضات لا يعني أن الاتفاق بات قريبا وهو يتوقف على الإرادة الأمريكية".

ولفت إلى أن "واشنطن لم تتخذ بعد قرارا لازما للتوصل إلى اتفاق، والقضايا العالقة بالمفاوضات هي قضايا حقوقية وفنية تشمل رفع العقوبات وتقديم ضمانات".

واعتبر أن استئناف المفاوضات "يأتي بعدما أظهرت إيران ردا جادا على التصرفات الأمريكية غير العقلانية".

وأمس الاحد، كشف مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الجولة الجديدة من المفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 قد تعقد في دولة خليجية وليس في فيينا.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي في طهران إن "فيينا لن تكون مكانا للمحادثات القادمة بين إيران والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والمحادثات من المرجح أن تتم في مكان ما في الخليج وبشكل أكثر تحديدا في بلد من بلدان الخليج".