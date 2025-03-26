إيران تخالف المعتاد و تزيل العلم الأمريكي وتبقي الاسرائيلي تحت الاقدام (صورة)

شفق نيوز/ أظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام إيرانية رسمية رئيس الهيئة العامة لأركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، والعميد أمير علي حاجي زاده وهما يجريان زيارة الى مدينة صاروخية جديدة للقوات الجوفضائية للحرس الثوري حيث تم وضع العلم الإسرائيلي عند أقدام القادة العسكريين.

ووفقا لوكالة "إنصاف" للأنباء الايرانية، فإنه عادة ما يتم في هذه المناسبات دهس العلم الامريكي أيضاً، لكن خلال زيارة القادة، تم رسم العلم الإسرائيلي فقط على الأرض ووضعه تحت أقدام اللواء باقري، والجنرال حاجي زاده قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري.

وفي عشية مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطلع العام الحالي، تمت إزالة علم الولايات المتحدة من أرضية ساحة مبنى الحكومة الإيرانية.