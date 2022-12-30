إيران تحكم بإعدام فنان أجرى مقابلة مع قناة إسرائيلية

شفق نيوز/ أصدرت محكمة الثورة في طهران حكما بإعدام القاص والرسام الإيراني مهدي بهمن، الذي اعتُقل خلال الاحتجاجات بعد إجراء مقابلة مع قناة إسرائيلية.

ونقل موقع إذاعة "فردا" الإيراني المعارض، مساء الخميس، عن مصادر وصفها بالمطلعة قولها إن "فرع 28 لمحكمة الثورة في طهران حكم على القاص والرسام مهدي بهمن بالإعدام".

وأضاف الموقع أنه "لا توجد معلومات حتى الآن حول التهم التي أثيرت في قضية مهدي بهمن"، بحسب ما نقلته شبكة إرم.

وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقال مهدي بهمن في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في خضم الاحتجاجات بعد مقابلته مع قناة تلفزيونية إسرائيلية.

وبحسب تقارير إيرانية، فإن مهدي بهمن يقبع في العنبر 209 في سجن إيفين شمال طهران الذي يخضع لإشراف وزارة الاستخبارات الإيرانية.

وكشفت لجنة متابعة أوضاع المعتقلين الإيرانيين، يوم الخميس، أن مهدي بهمن "حُرم من حقه في تعيين محام أثناء جلسة المحكمة".

ومهدي بهمن هو مؤلف مجموعة قصص "برد العظام" التي لم تنشر في إيران بسبب رقابة وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، وتم نشر هذا العمل الخيالي في أمستردام عام 2019 بواسطة دار نشر روناك، كما أنه باحث في مجال تقريب الأديان.

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها أوسلو، أن ما لا يقل عن 100 من المحتجين المعتقلين معرضون لخطر الإعدام.

وكانت إيران مسرحًا لاحتجاجات حاشدة منذ 16 أيلول/ سبتمبر بعد وفاة مهسا أميني في مركز لشرطة الأخلاق بالعاصمة طهران.